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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​РПЛ рассказала об итогах собрания клубов

 
12 Сентября 2022 • 17:16 Комментировать

В понедельник представители клубов Российской премьер-лиги провели собрание в формате видеоконференции. Об итогах мероприятия рассказала пресс-служба РПЛ.

Из-за ноябрьского сбора сборной России осенняя часть сезона продлится. Так, матчи пятого и шестого туров группового этапа Фонбет Кубка России пройдут после 20 ноября (точные даты пока неизвестны). Сдвиг игр с прежних дат поддержало большинство клубов.

Также большинство клубов одобрило вариант по изменению регламента РПЛ, касающегося календаря. Расписание игровых туров (даты и время матчей) сможет определять администрация Лиги.

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