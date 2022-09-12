​РПЛ рассказала об итогах собрания клубов

В понедельник представители клубов Российской премьер-лиги провели собрание в формате видеоконференции. Об итогах мероприятия рассказала пресс-служба РПЛ.

Из-за ноябрьского сбора сборной России осенняя часть сезона продлится. Так, матчи пятого и шестого туров группового этапа Фонбет Кубка России пройдут после 20 ноября (точные даты пока неизвестны). Сдвиг игр с прежних дат поддержало большинство клубов.

Также большинство клубов одобрило вариант по изменению регламента РПЛ, касающегося календаря. Расписание игровых туров (даты и время матчей) сможет определять администрация Лиги.