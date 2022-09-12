​Канчельскис: «В «Спартаке» бардак, их максимум – третье место»

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис высказался о «Спартаке». В воскресенье, напомним, команда Гильермо Абаскаля проиграла в гостях у «Ростова» со счётом 2:4. Это поражение стало для «красно-белых» вторым подряд в чемпионате.

«Команда, которая борется за чемпионство, не пропускает по четыре гола. Я не знаю, что там происходит. В «Спартаке» бардак творится», - высказался Канчельскис, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Высказался Канчельскис и о перспективах «Спартака» в нынешнем чемпионате России.

«Как я и говорил перед началом сезона, «Спартак» будет бороться за 4-5 место. Максимум третье», - сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

После девяти туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на семь зачётных баллов.