​Юран прокомментировал слухи о договорных матчах

После августовского увольнения из «Химок» ходили слухи о том, что Сергей Юран в конце прошлого сезона пытался организовать договорной матч. После этого Юрана в договорняках и других нечестных действиях не раз обвинял агент Дмитрий Селюк. В эфире «Матч ТВ» тренер отреагировал на обвинения.

«Полная чушь. Меня воспитывали Валерий Лобановский и Олег Романцев, и это воспитание не позволяет думать о таких вещах», - сказал Юран.

В настоящий момент Сергей Юран находится без работы, хотя ранее он анонсировал своё назначение в одном из клубов Премьер-лиги. Слухи связывали Юрана с воронежским «Факелом».