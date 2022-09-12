​Юран заявил, что больше не пойдёт в «Химки»

В августе «Химки» неожиданно уволили Сергея Юрана с должности главного тренера «Химок», хотя команда неплохо начала новый чемпионат. С тех пор «Химки» не выиграли ни одного из шести матчей.

Сергей Юран в очередной раз опроверг версию о том, что его уволили из-за попыток организовать договорной матч. Эти слухи тренер назвал полной чушью.

Также Сергей Юран заявил, что больше не станет работать в «Химках».

«Если позовут в «Химки» - не пойду, думаю, достаточно. Главное, что перед клубом у меня совесть чиста», - слова Юрана приводит sport24, ссылаясь на эфир телеканала «Матч ТВ».

В настоящий момент «Химки» тренирует Спартак Гогниев.