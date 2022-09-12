​КДК завёл дело в отношении Кордобы

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза завёл дело в отношении форварда «Краснодара» Джона Кордобы. Об этом рассказывает sport24, приводя комментарий главы комитета Артура Григорьянца.

Напомним, что в перерыве матча против ЦСКА Кордоба выругался на тему судейства в подтрибунном помещении московского стадиона.

«Краснодар» в субботу проиграл в гостях у ЦСКА со счётом 1:4. Генеральный директор «быков» Владимир Хашиг после игры допустил, что клуб может обратиться к правоохранительные органы из-за судейства.

Отметим, что Джон Кордоба стал самым подешевевшим футболистом в РПЛ, согласно последним изменениям на портале transfermarkt.