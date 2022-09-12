​Радимов – о «Спартаке»: «Какое чемпионство?»

Рулевой «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о «Спартаке». В воскресенье московская команда проиграла второй матч чемпионата подряд – в гостях у «Ростова» (2:4). Теперь «красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» на семь зачётных баллов.

«Три тура назад говорили, что «Спартак» будет бороться за чемпионство. Но я тогда уже говорил - какое чемпионство? Не может играть в такую игру команда, у которой нет исполнителей», - высказался Радимов, чьи слова приводит «РБ Спорт».

По словам Радимова, он не видит у «Спартака» запаса прочности, который бы позволил команде составить конкуренцию в борьбе за чемпионский титул.

Впереди у «Спартака» матчи против «Факела» (Фонбет Кубок России) и «Локомотива» (Премьер-лига).