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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Радимов – о «Спартаке»: «Какое чемпионство?»

 
12 Сентября 2022 • 15:11 Комментировать

Рулевой «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о «Спартаке». В воскресенье московская команда проиграла второй матч чемпионата подряд – в гостях у «Ростова» (2:4). Теперь «красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» на семь зачётных баллов.

«Три тура назад говорили, что «Спартак» будет бороться за чемпионство. Но я тогда уже говорил - какое чемпионство? Не может играть в такую игру команда, у которой нет исполнителей», - высказался Радимов, чьи слова приводит «РБ Спорт».

По словам Радимова, он не видит у «Спартака» запаса прочности, который бы позволил команде составить конкуренцию в борьбе за чемпионский титул.

Впереди у «Спартака» матчи против «Факела» (Фонбет Кубок России) и «Локомотива» (Премьер-лига).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владислав Радимов
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