Канчельскис: «С VAR начали ещё хуже судить»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о работе арбитров в РПЛ.

«То, что у нас судьи судят безобразно — это правда. С VAR вообще начали еще хуже судить. Арбитрам РПЛ надо купить по телевизору — пусть дома смотрят матчи, а не судят», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

По мнению эксперта, судьи стали перепуганными, никто не хочет брать на себя ответственность за принятие решений.

Лидером Российской премьер-лиги является санкт-петербургский «Зенит», который набрал 23 очка после девяти туров. Преследователи «сине-бело-голубых» в турнирной таблице — ЦСКА и «Ростов».