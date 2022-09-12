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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «С VAR начали ещё хуже судить»

 
12 Сентября 2022 • 15:08 Комментировать

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о работе арбитров в РПЛ.

«То, что у нас судьи судят безобразно — это правда. С VAR вообще начали еще хуже судить. Арбитрам РПЛ надо купить по телевизору — пусть дома смотрят матчи, а не судят», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

По мнению эксперта, судьи стали перепуганными, никто не хочет брать на себя ответственность за принятие решений.

Лидером Российской премьер-лиги является санкт-петербургский «Зенит», который набрал 23 очка после девяти туров. Преследователи «сине-бело-голубых» в турнирной таблице — ЦСКА и «Ростов».

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис РПЛ VAR
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