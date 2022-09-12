​Тихонов не впечатлён трансферной кампанией «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов дал свою оценку летней трансферной кампании московского клуба.

«Не знаю, вообще не знаю, кого «Спартак» покупает», - высказался Тихонов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

В летнее трансферное окно состав «Спартака» пополнили Антон Зиньковский, Кейта Бальде, Мацей Рыбус и Миха Мевля.

После девяти туров «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт теперь уже на семь зачётных баллов.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в Фонбет Кубке России – против «Факела».