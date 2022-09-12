​5 игроков «Зенита» - в сборной тура от WhoScored

Авторитетный портал WhoScored, который собирает статистические данные, обнародовал свою символическую сборную девятого тура Российской премьер-лиги. Туда попали сразу пять футболистов «Зенита». Питерцы, напомним, в воскресенье разгромили на своём поле «Оренбург» с результатом 8:0.

Полностью сборная тура выглядит так: Лантратов («Химки») – Сантос («Зенит»), Морозов («Факел»), Гоцук («Пари НН»), Бевеев («Урал») – Барриос, Вендел, Мостовой, Малком (все – «Зенит») – Бикфалви («Урал»), Сулейманов («Пари НН»).

Отметим, что в сборной тура не оказалось игроков ЦСКА и «Ростова», хотя они отпраздновали важные победы над «Краснодаром» и «Спартаком» соответственно.