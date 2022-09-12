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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Василенко рассказал, что его не устраивало в игре «Факела»

 
12 Сентября 2022 • 11:33 Комментировать
Сочи
...
Факел
18.09 16:30

Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко рассказал, что его не устраивало в действиях игроков воронежской команды по ходу текущего розыгрыша РПЛ.

Специалист посетовал на малое количество ударов со стороны его подопечных, а также на плохое качество прессинга.

«Я недоволен низкой линией прессинга, но мы адаптировали его под РПЛ и встречали соперника в среднем блоке. Рад, что попали в шестёрку по интенсивности, но из-за того, что мы иногда не вовремя переключались на отбор, отходили чуть ниже. Отсюда — высокая цифра дистанции при овладеваниях, которая меня расстраивает», — цитирует Василенко Sport24.

В текущем розыгрыше РПЛ «Факел» под руководством Василенко четыре раза сыграл вничью и потерпел четыре поражения. В первой игре после отставки 48-летнего специалиста команда из Воронежа одолела на своём поле «Локомотив» (2:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Олег Василенко
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