Василенко рассказал о мотивации игроков «Факела» в период безвыигрышной серии

Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко рассказал о мотивации игроков воронежской команды в период безвыигрышной серии.

Напомним, «Факел» не мог одержать победу на протяжении первых восьми туров текущего розыгрыша РПЛ. Однако вчера, 11 сентября, в первом матче после отставки 48-летнего специалиста воронежская команда одолела «Локомотив» (2:0).

«Всё было в порядке. После каждой игры говорил ребятам: надо терпеть. Если упадёшь телом, тебя поднимут, упадёшь духом — затопчут. Важнейший момент РПЛ — не сдаваться», — приводит слова Василенко Sport24.

После девяти проведённых матчей «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе семь набранных очков.