Медина: «Акинфеев мог бы играть в «Реале»

Хавбек московского ЦСКА Хесус Медина высоко оценил игровые качества своих одноклубников по команде – голкипера Игоря Акинфеева и центрального нападающего Фёдора Чалова.

В беседе с корреспондентом «РБ Спорта» парагвайский полузащитник с уверенностью заявил, что Акинфеев является одним из лучших в мире на своей позиции. По мнению Хесуса, Игорь мог бы выступать за мадридский «Реал».

По словам Медины, Чалов смог бы заиграть в Английской премьер-лиге, где ранее интерес к нему проявлял «Кристал Пэлас».

По итогам девяти туров чемпионата России «армейцы» с 20 очками занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на три балла.