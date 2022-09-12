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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Медина: «Акинфеев мог бы играть в «Реале»

 
12 Сентября 2022 • 10:11 Комментировать

Хавбек московского ЦСКА Хесус Медина высоко оценил игровые качества своих одноклубников по команде – голкипера Игоря Акинфеева и центрального нападающего Фёдора Чалова.

В беседе с корреспондентом «РБ Спорта» парагвайский полузащитник с уверенностью заявил, что Акинфеев является одним из лучших в мире на своей позиции. По мнению Хесуса, Игорь мог бы выступать за мадридский «Реал».

По словам Медины, Чалов смог бы заиграть в Английской премьер-лиге, где ранее интерес к нему проявлял «Кристал Пэлас».

По итогам девяти туров чемпионата России «армейцы» с 20 очками занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Фёдор Чалов Хесус Медина
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