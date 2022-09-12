Мейра: «Российские команды не конкуренты «Зениту»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Фернанду Мейра высказался о борьбе за чемпионский титул в Российской премьер-лиге. По его мнению, у команды Сергея Семака нет достойных конкурентов.

«Зенит» становится только сильнее. Этой команде нужно проявлять себя на европейской арене, потому что российские команды не конкуренты «Зениту», - приводятся слова португальца в телеграм-канале «Атутти аванти».

Напомним, что Фернанду защищал цвета петербургского коллектива с 2009 по 2011 год.

После девяти туров чемпионата России «Зенит» набрал 23 балла и занимает первое место в таблице, опережая ближайшего преследователя на три очка.