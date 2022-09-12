Гурцкая: «Трансфер Бальде в «Спартак» - это вредительство»

В летнее трансферное окно ряды московского «Спартака» пополнил экс-нападающий «Монако» Кейта Бальде. Своим мнением по этой сделке поделился футбольный агент Тимур Гурцкая.

«Мне непонятен трансфер Бальде. Николсон не ушел. Да и вообще - «Спартаку» нужен опорник, а они берут нападающего. Это вредительство», - приводятся слова агента на страницах «Чемпионата».

27-летний сенегальский форвард перешел в «Спартак» на правах свободного агента. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2025 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Кейта принял участие в одном матче, проведя на поле 38 минут без голевых действий.