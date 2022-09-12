Гурцкая: «Деньги перевесили настолько, что Норманн готов отказаться от сборной Норвегии»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о решении норвежского полузащитника Матиаса Норманна остаться в Российской премьер-лиге. В летнее трансферное окно скандинавский футболист перешел из «Ростова» в столичное «Динамо».

«Мотивация возвращения Норманна в Россию ― деньги. Деньги перевесили настолько, что парень готов отказаться от сборной, стать врагом норвежского народа», - приводит слова агента «Чемпионат».

26-летний хавбек присоединился к «бело-голубым» на правах аренды до окончания сезона-2022/2023. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Матиас принял участие всего в одном поединке.

В прошлом сезоне Норманн выступал на правах аренды за английский «Норвич». Скандинав забил гол и отдал два ассиста в 23 матчах АПЛ.