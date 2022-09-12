Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гурцкая: «Деньги перевесили настолько, что Норманн готов отказаться от сборной Норвегии»

 
12 Сентября 2022 • 08:40 Комментировать (3)

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о решении норвежского полузащитника Матиаса Норманна остаться в Российской премьер-лиге. В летнее трансферное окно скандинавский футболист перешел из «Ростова» в столичное «Динамо».

«Мотивация возвращения Норманна в Россию ― деньги. Деньги перевесили настолько, что парень готов отказаться от сборной, стать врагом норвежского народа», - приводит слова агента «Чемпионат».

26-летний хавбек присоединился к «бело-голубым» на правах аренды до окончания сезона-2022/2023. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Матиас принял участие всего в одном поединке.

В прошлом сезоне Норманн выступал на правах аренды за английский «Норвич». Скандинав забил гол и отдал два ассиста в 23 матчах АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Матиас Норманн Тимур Гурцкая
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
White_Shark
12 Сентября 2022 в 09:18
А ничего что Норманн в России играл 2 года и абсолютно точно разделяет, что здесь происходит, и что там рассказывают.
KLINSMANN
12 Сентября 2022 в 09:13
Человек играет там где ему хочется, что за враг то? Враги те кто не дают делать то чего хочется.
Zenituwka
12 Сентября 2022 в 09:02
А может он просто никому больше не нужен был?
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Сентября
10:19 · Россия. Премьер-лига
Василенко рассказал о мотивации игроков «Факела» в период безвыигрышной серии
10:18 · Россия. Премьер-лига
Бикфалви отметил важность победы над «Торпедо»
10:11 · Россия. Премьер-лига
Медина: «Акинфеев мог бы играть в «Реале»
10:02 · Россия. Премьер-лига
Мейра: «Российские команды не конкуренты «Зениту»
09:40 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая: «Трансфер Бальде в «Спартак» - это вредительство»
09:34 · Россия. Премьер-лига
Вендел: «Надеюсь, это первый хет-трик из многих»
09:29 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Спартак» предсказуем, поэтому Карпин их разобрал»
09:15 · Россия. Премьер-лига
Ветеран «Спартака» назвал провальным трансфер Рыбуса
09:10 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов назвал главную проблему «Спартака»
09:03 · Россия. Премьер-лига
Сенников нашёл «Локомотиву» нового тренера
08:40 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая: «Деньги перевесили настолько, что Норманн готов отказаться от сборной Норвегии» 3
08:33 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Вы ещё не побеждали, тогда мы едем к вам - это про сегодняшний «Локомотив»
08:25 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Оренбург» попал под каток «Зенита»
08:16 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис назвал безобразием результат матча «Зенит» - «Оренбург» 1
08:09 · Россия. Премьер-лига
Бубнов: «Нет уверенности, что «Спартак» будет в призёрах»
Все новости
Рекомендуем