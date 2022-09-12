Легионеры летнего трансферного окна

Мировые события привели к тому, что легионеры начали избегать нашего футбола. Те, у кого были контракты, получили от ФИФА право на их приостановку и смену клуба. Естественно, появились опасения, что новых качественных иностранцев мы можем не дождаться. Однако в минувшее летнее трансферное окно, которое закрылось несколько дней назад, эти опасения развеялись. 40 новобранцев из Бразилии, Мали, Парагвая, Уругвая, Израиля и других стран пополнили клубы РПЛ. Дополним к ним тех, кто остался, и получим вполне неплохую картину. Насколько качественным получилось усиление у наших команд в прошедшее трансферное окно – в этой статье.

«Зенит» как обычно усилился бразильцами. Отпустив резко захотевшего домой Юри Алберто, питерский клуб получил в своё распоряжение Густаво Мантуана и Ивана Куарезму. Последний выступал за олимпийскую сборную Бразилии, а Густаво уже отметился забитым мячом за «Зенит». Да, уровень этих игроков ниже, чем у Алберто, но им всего 21 и 25 лет, что для полевого игрока и голкипера можно считать самым началом пути. «Сочи» заработал на продаже Родригао в «Зенит», решив «залатать брешь» 21-летним защитником из Мали Мусса Сиссако. Игрок национальной сборной, воспитанник академии «ПСЖ» с опытом игры в элитном бельгийском дивизионе – вполне качественное усиление.

Уругваец Маричал, парагваец Роберто Фернандес, серб Майстрович, израильтянин Эли Даса и камерунец Николя Нгамалё стали новобранцами московского «Динамо». Представителей Израиля в нашем чемпионате было не так много, а здесь сразу капитан, имеющий 48 матчей в майке национальной сборной. Большую часть карьеры Эли Даса провёл в родной стране, но последние три года защищал цвета голландского «Витесса». Интересно будет последить и за Николя Нгамалё, который является основным игроком сборной Камеруна и уже провёл за африканскую сборную 39 матчей. В свои 28 лет Муми имеет опыт выступления в Австрии и Швейцарии, где защищал цвета «Янг Бойз». Наверняка уже в ближайшее время мы сможем увидеть мастерство форварда.

«Краснодар» прошёлся по португальскому клубу «Шавиша», из которого удалось переманить анголезца Жоау Батчи и представителя Кабо-Верде Кевина Ленини. Игрокам 24 и 25 лет соответственно – самый расцвет для игроков линии полузащиты и атаки. Удивил и московский «Спартак», получивший в своё распоряжение чемпиона Кубка африканских наций 2021 года Бальде Кейта. 27-летний игрок линии атаки выступал за «Лацио», «Монако», «Интер», а последним его местом работы был «Кальяри». Сенегалец уже сыграл чуть более получаса за «красно-белых». Хочется верить, что результат африканский легионер «Спартака» принесёт уже в ближайших матчах.

Немало футболистов приехало в РПЛ из бывшей Югославии (Сербия, Черногория, Хорватия, Босния и Герцоговина). Этим парням проще адаптироваться в нашей стране. Много африканцев, которые хотят заявить о себе европейским грандам или, наоборот, напомнить. Не обошли вниманием Южную и Центральную Америку. К примеру, костариканец Химми Марин уже набрал 2+1 за семь сыгранных туров в составе «Оренбурга». Тоже, кстати, игрок национальной сборной. В целом трансферная компания для клубов может считаться весьма и весьма неплохой. И это доказывает, что наш футбол жив.

Константин Лицин