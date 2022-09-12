Они выигрывали чемпионат мира в качестве игрока и тренера

Франц Беккенбауэр отпраздновал свой день рождения. Легенде немецкого и мирового футбола исполнилось 77 лет. Среди невероятного количества командных и личных наград «Кайзер Франц» имеет любопытное достижение. Беккенбауэр является чемпионом мира по футболу в качестве игрока и тренера. В 1974 году талантливый полузащитник вместе со своими партнёрами по бундестим одолел в финале сборную Нидерландов. В 1990-м привёл немецкую сборную к третьему титулу чемпионов мира в качестве главного тренера. При этом Беккенбауэр мог удвоить свои достижения, но в 1966-м ему и партнёрам по команде не покорились англичане на «Уэмбли», а в 1986-м обыграть Аргентину вместе с Марадоной даже тактически было невозможно.

Беккенбауэр стал всего лишь одним из трёх футболистов, которые брали титул чемпиона мира в качестве игрока и тренера. Первым, кто добился подобного достижения, был бразилец Марио Загалло. В 1958-м и 1962-м он взял трофей, будучи крайним нападающим, а в 1970-м привёл бразильцев к третьему титулу уже в роли главного тренера. Стоит отметить, что, выиграв чемпионат мира в 1970 году в возрасте 38 лет, Загалло стал вторым самым молодым тренером, взявшим этот титул после Альберто Суппичи, который в 1930 году выиграл чемпионский титул в 31 год, будучи в роли наставника сборной Уругвая. В 1994-м Загалло был ассистентом главного тренера Карлоса Алберто Паррейры, поэтому его вклад в эту победу также значим. При этом Марио всю свою карьеру провёл в бразильских клубах, где не добивался особых достижений как игрок. Тренерская карьера Загалло сложилась более удачно. Работая в бразильских клубах, Кувейте, ОАЭ, Саудовской Аравии, наставник заработал большее количество наград и входит в десятку лучших наставников в истории футбола по версии журнала World Soccer.

В августе Загалло исполнился 91 год. Маловероятно, что он сможет помочь Бразилии на предстоящем мундиале, в отличие от Дидье Дешама – третьего человека, ставшего чемпионом мира по футболу в роли игрока и тренера. Впервые Дешам поднял трофей над головой в 1998 году. Дубль Зидана с обоими мячами, забитыми головой, и гол на последних минутах от Пети помнит вся Франция. Дешам был капитаном той невероятной сборной, которая через два года возьмёт титул чемпионов Европы. Игровая карьера Дешама была весьма богатой: «Нант», «Марсель», «Бордо», «Ювентус», «Челси» и «Валенсия» регулярно приносили полузащитнику трофеи. В тренерской карьере Дешам также начал с побед, выиграв Кубок французской лиги и дойдя до финала Лиги чемпионов. Но главное достижение в качестве главного тренера Дешам заработал четыре года назад, приведя сборную Францию к победе на мундиале. У Дешама есть шанс уже через два месяца повторить своё достижение.

Звание чемпиона мира – самое значимое для игрока или тренера в футболе. Выиграть главный трофей в своей карьере – это невероятное достижение. И кто знает, как скоро мы увидим в компании с Беккенбауэром, Пеле и Дешамом четвёртого представителя.

Константин Лицин