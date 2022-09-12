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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В РПЛ беспрецедентно высокий уровень назначения пенальти в нынешнем сезоне

 
12 Сентября 2022 • 03:26 Комментировать

72 матча прошли в текущем сезоне РПЛ - и при этом были назначены уже 46 пенальти, что составляет в среднем 0,64 пенальти за матч. Таких высоких показателей в высшей лиге чемпионата России не было с 2007 года. Этот показатель также превышает показатели во всех других главных европейских чемпионатах.

К примеру, Во Франции он составляет 0,44 пенальти за матч в среднем, в испанской Ла Лиге - 0,33 пенальти за матч, такое же соотношение есть и в немецком чемпионате Бундеслиги. Еще реже назначают пенальти в английской Премьер-лиге, там он составляет 0,20 пенальти за матч, и, наконец, в Серии А он составляет лишь 0,19. 

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Пенальти РПЛ
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