Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча девятого тура «Ростов» – «Спартак» (4:2).

- «Ростов» демонстрирует великолепную форму и играет здорово. Карпин сделал команду, в которой все носятся и бегают. Уткин забил самый красивый гол – в девяточку. «Ростов» забил столько, сколько захотел, а «Спартак» – столько, сколько смог. Как бразильцы раньше.

Говорят, что Карпин – сбитый лётчик, но он не сбитый лётчик, а налётчик. Его бы в «Спартак» взяли, но ему в «Ростове» нравится. Носятся его игроки, как в давние времена киевские динамовцы. Они в прекрасном состоянии, ножки у них передвигаются быстренько.