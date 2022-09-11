​Семак высказался о победе 8:0

В воскресенье вечером «Зенит» буквально смял «Оренбург». Команда Сергея Семака забила сопернику восемь безответных мячей. Наставник «сине-бело-голубых» не мог предположить, что итоговый счёт будет таким крупным. Об этом специалист рассказал в ходе пресс-конференции после игры.

«Сегодня у нас многое получалось. Думаю, игра была ожидаемой, но невозможно было предположить, что счёт будет таким», - высказался Семак, чьи слова приводятся на официальном сайте «Зенита».

Теперь «Зенит» будет готовиться к матчу Фонбет Кубка России против «Крыльев Советов». Команды сыграют в ближайшую среду, 14 сентября.