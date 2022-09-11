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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Семак высказался о победе 8:0

 
11 Сентября 2022 • 20:50 Комментировать

В воскресенье вечером «Зенит» буквально смял «Оренбург». Команда Сергея Семака забила сопернику восемь безответных мячей. Наставник «сине-бело-голубых» не мог предположить, что итоговый счёт будет таким крупным. Об этом специалист рассказал в ходе пресс-конференции после игры.

«Сегодня у нас многое получалось. Думаю, игра была ожидаемой, но невозможно было предположить, что счёт будет таким», - высказался Семак, чьи слова приводятся на официальном сайте «Зенита».

Теперь «Зенит» будет готовиться к матчу Фонбет Кубка России против «Крыльев Советов». Команды сыграют в ближайшую среду, 14 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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окончен Факел 2:0 Локомотив Москва
окончен Зенит 8:0 Оренбург 1.15 8.50 17.00
Идет 81 минута Ростов 4:2 Спартак Москва 3.10 3.50 2.40
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