Селюк: «Стиль Юрана – договорняки»

Агент Дмитрий Селюк обвинил Сергея Юрана в организации договорных матчей. Так, Селюк считает, что договорным был матч Премьер-лиги между «Химками» и «Пари НН» (3:0) на старте сезона.

«В матче с «Пари НН» Артур Нигматуллин случайно поскользнулся, дал мяч Руденко, а тот забил. Это весь Юран и его стиль, договорняки», - сказал Селюк. Слова агента приводит на своих страницах Metaratings.

Напомним, что в августе «Химки» неожиданно уволили Сергея Юрана с должности главного тренера команды. С тех пор «Химки» ни разу не выиграли - ничья и пять поражений.

Ходили слухи, что Сергей Юран в конце прошлого сезона пытался организовать договорной матч против «Ростова». Якобы именно это стало причиной увольнения тренера в ситуации, когда команда неплохо начала новый чемпионат.