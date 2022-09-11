​В ЦСКА отреагировали на возможное обращение «Краснодара» в правоохранительные органы из-за судейства

В субботу ЦСКА разгромил на своём поле «Краснодар» со счётом 4:1. «Быки» остались недовольны работой бригады арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Владимир Хашиг, занимающий должность генерального директора краснодарского клуба, допустил обращение в правоохранительные органы по этот счёт.

В ЦСКА отреагировали на слова Хашига. Комментарий дал Кирилл Брейдо, который возглавляет пресс-службу московского клуба.

Отвечая на вопрос о реакции клуба на заявление Хашига, Брейдо сказал: «Да никак. Даже игроки «Краснодара» ещё вчера сказали, что все одиннадцатиметровые бесспорные. Тут двух мнений быть не может, ни по одному из эпизодов. А за коэффициентами мы не следим».

Стоит сказать, что тема судейства остаётся горячей в российском футболе. Даже внедрение системы ВАР не снизило число скандалов.