​В РПЛ установлен рекорд по тренерским отставкам

Андрей Талалаев стал очередным тренером, который лишился работы в Российской премьер-лиге по ходу сезона 2022/2023. Семь тренерских отставок в девяти турах РПЛ – рекордный показатель. Об этом на своих страницах рассказывает Sports.ru.

В списке тренеров, которые были уволены в этом сезоне Премьер-лиги, числятся: Игорь Шалимов, Сергей Юран, Александр Бородюк, Николай Писарев, Марвин Комппер (из-за отсутствия нужной лицензии не считался главным официально), Олег Василенко и Андрей Талалаев.

Действующим чемпионом России является питерский «Зенит». «Сине-бело-голубые» завоёвывали титул четыре года подряд.