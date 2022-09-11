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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В РПЛ установлен рекорд по тренерским отставкам

 
11 Сентября 2022 • 16:49 Комментировать

Андрей Талалаев стал очередным тренером, который лишился работы в Российской премьер-лиге по ходу сезона 2022/2023. Семь тренерских отставок в девяти турах РПЛ – рекордный показатель. Об этом на своих страницах рассказывает Sports.ru.

В списке тренеров, которые были уволены в этом сезоне Премьер-лиги, числятся: Игорь Шалимов, Сергей Юран, Александр Бородюк, Николай Писарев, Марвин Комппер (из-за отсутствия нужной лицензии не считался главным официально), Олег Василенко и Андрей Талалаев.

Действующим чемпионом России является питерский «Зенит». «Сине-бело-голубые» завоёвывали титул четыре года подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Александр Бородюк Николай Писарев Олег Василенко Игорь Шалимов Андрей Талалаев Марвин Комппер
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