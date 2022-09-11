В воскресенье – на следующий день после домашнего поражения от «Пари НН» (1:3) – «Ахмат» объявил об увольнении Андрея Талалаева с должности главного тренера команды. Принять грозненскую команду в обозримом будущем может Сергей Юран. Об этом говорят несколько телеграм-каналов.

Напомним, что Сергей Юран не имеет клубной прописки после весьма неожиданной отставки из «Химок» в прошлом месяце. Недавно Юран анонсировал журналистам своё назначение в клубе Премьер-лиги, но с тех пор ничего не произошло.

Ранее Сергея Юрана связывали с работой в «Факеле». Воронежцы на неделе расстались с Олегом Василенко.