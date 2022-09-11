Аршавин ответил на вопрос о своём возможном участии в Медиалиге

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о своём отношении к медийному футболу.

«В этом есть какая-то изюминка. Люди играют в футбол, зарабатывают деньги — это нормально. Если такое явление есть, значит, оно нравится людям», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Экс-игрок считает, что блогерскую аудиторию можно заинтересовать футболом, поэтому это необходимо использовать. При этом Аршавин отметил, что сам не хочет принимать участие в Медиалиге.

Напомним, что сейчас бывший капитан сборной России занимает пост заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.