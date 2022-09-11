​«Ахмат» не выходил на Кержакова

Очередная тренерская отставка этого сезона в России произошла в «Ахмате» - клуб решил попрощаться с Андреем Талалаевым. Теперь грозненцы будут искать нового специалиста, благо свободных тренеров даже на российском рынке хватает. Один из них – Александр Кержаков, который по завершению прошлого сезона покинул «Пари НН». Впрочем, на молодого специалиста «Ахмат» не выходил, о чём поведал он сам.

«Ахмат» со мной не связывался. Ни один клуб РПЛ со мной пока не связывался», - высказался Кержаков, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в субботу «Ахмат» на своём поле проиграл «Пари НН» со счётом 1:3.