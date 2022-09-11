​Карпин – о фигуре Федуна: «А что знакового?»

Не так давно рулевой «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не считает Леонида Федуна знаковой фигурой в системе координат российского футбола. Тренер снова дал комментарий на этот счёт.

«А что знакового? Бесков знаковый, Романцев - да. Колосков - да. Футболисты. А владелец клуба, который вкладывал деньги просто потому, что у его компании они есть - в чём знаковость?» - высказался Карпин в ходе интервью для «РБ Спорт».

Напомним, что три недели назад Леонид Федун продал свои акции «Спартака» компании «Лукойл». Федун возглавлял московский клуб на протяжении 18 лет. За этот период «красно-белые» смогли пополнить клубный музей тремя трофеями, в том числе одним чемпионским титулом.