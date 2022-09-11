​Захарян не согласовывал контракт с «Челси»

Талантливый полузащитник «Динамо» Арсен Захарян остаётся на радаре «Челси». Поступила информация о том, что лондонский клуб уже согласовал контракт с 19-летним футболистом. Впрочем, эта информация не соответствует действительности. Об этом на своих страницах рассказывает «Чемпионат», приводя комментарий от некоторого источника, знакомого с ситуацией.

«Личный контракт игрока ещё не обсуждался, но стороны думают, что это не станет проблемой», - высказался источник.

Отмечается, что «Челси» и «Динамо» в настоящий момент ищут варианты перевода денег за трансфер. Как известно, в условиях санкций осуществить платёж не так просто.