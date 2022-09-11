Мелкадзе хочет попасть в сборную России

Форвард Георгий Мелкадзе, выступающий в составе «Сочи», хотел бы попасть в сборную России. Он надеется, что главный тренер команды Валерий Карпин обратит на него внимание.

«Рассчитываю ли, что Карпин обратит на меня внимание? Конечно, хотелось бы. Буду стараться. Но пока контактов с тренерским штабом сборной не было», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что на днях Мелкадзе заявил о готовности сменить российское гражданство на грузинское.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 25-летний нападающий провел девять поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.