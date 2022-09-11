«Челси» не отказался от Захаряна и готов купить россиянина зимой

Полузащитник сборной России и московского «Динамо» Арсен Захарян по-прежнему находится в сфере интересов лондонского «Челси». Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях, «пенсионеры» продолжают следить за выступлениями 19-летнего воспитанника «бело-голубых».

Журналист подчеркнул, что в августе лондонский гранд на 100 процентов согласовал с игроком условия личного трудового договора. Причиной того, что трансфер не состоялся, стала заминка с переводом денег за сделку.

Вполне вероятно, что «Челси» попробует оформить переход Арсена в январское трансферное окно. Лондонцы готовы потратить на россиянина 15 миллионов евро.

В «Реале» высказались о трансфере Захаряна