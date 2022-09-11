Ежов высказался о зимнем трансфере в «Спартак»

Хавбек самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов высказался о возможном переходе в московский «Спартак» в зимнее трансферное окно.

«Трансферное окно уже закрыто. Переход зимой? До зимы ещё дожить надо», - перелает слова футболиста издание «Чемпионат».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Роман принял участие в восьми поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

По итогам девяти туров самарский коллектив занимает десятое место в турнирной таблице. Следующий матч «Крылья» проведут в Кубке России против петербургского «Зенита».