Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым отметил повышение уровня Российской премьер-лиги в последние полгода.

- Сейчас чемпионат у нас стал действительно более интересный. Появилось много хороших молодых футболистов – кстати, во всех клубах. Даже в «Зените», где засилье южноамериканцев, вы посмотрите, как выглядит Мостовой. Он на сегодняшний день очень приличный игрок. Я считаю его первым кандидатом на отъезд играть за границу со своей харизмой, желанием и мастерством. В «Локомотиве», в ЦСКА, в «Динамо», в «Оренбурге», в «Урале» также появляется много хороших молодых футболистов. И надо продолжать в том же духе. Как я уже вам говорил, не было бы счастья, да несчастье помогло. Если мы будем доверять своим футболистам, чтобы они играли не по 2 человека в команде, как в «Зените», а по 6-7-8, то когда мы вернёмся в УЕФА и ФИФА, зарубежные клубы будут иметь возможность и желание приглашать наших футболистов к себе. Но не таким образом, как рассказывались сказки про переход Захаряна в «Челси». А потом объяснили, что якобы деньги не перечислили англичане. Знаете, я раньше, когда смотрел российский футбол, через 15-20 минут засыпал, но теперь я смотрю весь тур от начала до конца – не только матчи типа «Зенит» – «Спартак» и «Динамо» – «Ростов». Ещё раз говорю: у нас сейчас в каждом клубе появились сильные молодые футболисты.