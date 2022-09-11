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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павел Стипиди: «В РПЛ сильная молодёжь, Мостовой – первый кандидат в зарубежный клуб» эксклюзив

 
11 Сентября 2022 • 10:22 Комментировать

Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым отметил повышение уровня Российской премьер-лиги в последние полгода.

- Сейчас чемпионат у нас стал действительно более интересный. Появилось много хороших молодых футболистов – кстати, во всех клубах. Даже в «Зените», где засилье южноамериканцев, вы посмотрите, как выглядит Мостовой. Он на сегодняшний день очень приличный игрок. Я считаю его первым кандидатом на отъезд играть за границу со своей харизмой, желанием и мастерством. В «Локомотиве», в ЦСКА, в «Динамо», в «Оренбурге», в «Урале» также появляется много хороших молодых футболистов. И надо продолжать в том же духе. Как я уже вам говорил, не было бы счастья, да несчастье помогло. Если мы будем доверять своим футболистам, чтобы они играли не по 2 человека в команде, как в «Зените», а по 6-7-8, то когда мы вернёмся в УЕФА и ФИФА, зарубежные клубы будут иметь возможность и желание приглашать наших футболистов к себе. Но не таким образом, как рассказывались сказки про переход Захаряна в «Челси». А потом объяснили, что якобы деньги не перечислили англичане. Знаете, я раньше, когда смотрел российский футбол, через 15-20 минут засыпал, но теперь я смотрю весь тур от начала до конца – не только матчи типа «Зенит» – «Спартак» и «Динамо» – «Ростов». Ещё раз говорю: у нас сейчас в каждом клубе появились сильные молодые футболисты.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России РПЛ Андрей Мостовой Павел Стипиди
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11.09  17:30 Зенит ... Оренбург 1.13 9.00 20.00
11.09  19:45 Ростов ... Спартак Москва 3.00 3.55 2.35
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