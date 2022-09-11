Раскрыта сумма трансфера Педриньо в «Локомотив»

В летнее трансферное окно состав московского «Локомотива» пополнил бразильский вингер Педриньо, купленный у «Ред Булл Брагантино». Изначально сумма трансфера не разглашалась, однако СМИ удалось выяснить, сколько «железнодорожники» заплатили за игрока.

По данным Globo Esporte, трансфер Педриньо обошелся руководству столичного клуба в пять миллионов евро. Кроме того, в договоре предусмотрены различные бонусные выплаты для «Брагантино».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги «Локомотив» показывает не лучшие результаты. По итогам восьми туров команда занимает лишь 11-е место в таблице.

Сегодня, 11 сентября, «железнодорожники» проведут гостевой матч с «Факелом».