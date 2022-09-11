Зделар: «Хочу сыграть за ЦСКА в Лиге чемпионов»

Сербский легионер ЦСКА Саша Зделар заявил о намерении сыграть за «армейский» клуб в Лиге чемпионов.

«Моя мечта - играть за Сербию. Также я хочу снова сыграть в Лиге чемпионов. Надеюсь, что в будущем, я смогу сделать это в составе ЦСКА», - приводит слова футболиста «Спорт-экспресс».

Напомним, что российские клубы отстранены от еврокубков на сезон-2022/2023.

Зделар пополнил ряды ЦСКА в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 27-летний полузащитник провел семь матчей, в которых получил три желтые карточки.

После девяти туров «армейцы» занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.