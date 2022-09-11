Игрок ЦСКА рассказал об интересе «Аталанты»

Полузащитник столичного ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов поведал о том, что имел вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. По словам футболиста, интерес к нему проявляла «Аталанта».

«Мой агент говорил, что на него выходили люди, спрашивали, какие у меня условия, какая позиция. Но это был просто интерес, не более того», - передает слова полузащитника Metaratings.ru.

24-летний игрок выступает за «армейцев» с августа 2020 года. Срок действующего контракта Бактиёра с ЦСКА рассчитан до окончания сезона-2024/2025. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3,5 миллиона евро.