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Акинфеев признался, где хочет завершить карьеру

 
11 Сентября 2022 • 06:46 Комментировать

Многолетний страж ворот московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о возможном переходе в другой клуб.

«ЦСКА - моя команда с детства. Я ее никогда не предам. Закончу здесь и откажусь даже от самых выгодных предложений», - передает слова 36-летнего футболиста Metaratings.ru.

Акинфеев всю свою карьеру провел в «армейском клубе». Голкипер сыграл за ЦСКА 714 поединков во всех турнирах. В его активе 300 «сухих» матчей за москвичей.

Срок действующего трудового соглашения Акинфеева со столичным клубом рассчитан до середины 2024 года.

После девяти туров РПЛ ЦСКА с 20 очками занимает второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев
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