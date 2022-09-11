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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зайнутдинов объяснил, почему не приостановил контракт с ЦСКА

 
11 Сентября 2022 • 06:39 Комментировать

Хавбек столичного ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов поведал о том, почему решил не приостанавливать трудовое соглашение с нынешним клубом.

«Приостанавливать контракт было бы некрасиво. Давления в мою сторону не было. Конечно, хочется прогрессировать, хочется играть в еврокубках», - цитирует футболиста Metaratings.ru.

Ранее ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами до окончания сезона-2022/2023.

В составе «армейцев» Зайнутдинов играет с 2020 года, он перешел в ЦСКА из «Ростова». В текущем сезоне чемпионата России хавбек провел девять матчей и не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бактиёр Зайнутдинов
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