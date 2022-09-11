Акинфеев оценил шансы Зайнутдинова заиграть в Европе

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о шансах хавбека команды Бактиёра Зайнутдинова заиграть в европейском чемпионате.

«Он смог бы заиграть в Европе. Если будет какое-то предложение, он будет решать. Оптимальный чемпионат для Бахи - это Испания. Он мобильный, техничный, шустрый», - передает слова вратаря Metaratings.ru.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги полузащитник провел девять поединков, в которых не отметился голевыми действиями.

Контракт 24-летнего футболиста с «армейцами» рассчитан до середины 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.