Тихонов: «Сейчас очень много призывов против нашей страны»

Бывший футболист московского «Спартака» и российской сборной Андрей Тихонов, в 1996 году ставший лучшим футболистом России, прокомментировал информацию о матче между сборными России и Боснии с Герцеговиной. Он считает, что матч должен состояться, несмотря на призывы самых известных боснийских игроков вроде Пьянича и Джеко не ехать в Россию.

- Это право людей: играть или нет. Сейчас очень много призывов против нашей страны. Все что угодно, это и спорта касается. Так что ничего удивительного нет. Кто захочет, тот приедет, - цитирует Тихонова телеканал Матч ТВ.

Ранее сборные России и Боснии и Герцеговины никогда не встречались между собой - ни в товарищеских матчах, ни в официальных. Матч состоится 19 ноября.