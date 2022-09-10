​Кокорин снова в запасе «Ариса»

В субботу вечером «Арис» проведёт гостевой матч чемпионата Кипра против АПОЭЛа. Российский нападающий Александр Кокорин начнёт игру на скамейке для запасных.

Напомним, что Кокорин начинал в запасе и прошлый матч против «Олимпиакоса» из Никосии. Тогда россиянин вышел на второй тайм и смог отметиться результативной передачей на партнёра.

Под занавес летнего трансферного окна Александр Кокорин перебрался в «Арис» из «Фиорентины». Киприоты арендовали российского футболиста на сезон 2022/2023.

Стоит сказать, что в последние годы карьера Александра Кокорина пошла по нисходящей. В Италии форвард ни разу не забивал и не отдавал голевые пасы.