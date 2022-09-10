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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​У Путина рассказали, как будет решаться проблема с отсутствием международных соревнований

 
10 Сентября 2022 • 19:24 Комментировать

Российский спорт оказался под санкциями. Если говорить конкретно о футболе, то клубы из Премьер-лиги России пропускают нынешний еврокубковый сезон, а сборная страны весной была лишена возможности побороться за билет на чемпионат мира. В ближайшее время команда Валерия Карпина не будет проводить официальных матчей. 

Сложно сказать, когда спортивные санкции могут быть сняты, поэтому властям придётся находить какие-то решения. Комментарий на этот счёт дал Дмитрий Песков, являющийся пресс-секретарём президента России Владимира Путина.

«Нам ещё предстоит создать систему внутренних соревнований, диверсифицировать эту систему, компенсировать отсутствие международных соревнований созданием соревнований в ином формате со странами, которые готовы и хотят с нами взаимодействовать», - высказался Песков, чьи слова приводит «РИА Новости».

Стоит напомнить, что из-за отсутствия еврокубков ранее было принято решение об изменении формата розыгрыша кубка России. Новый формат увеличивает количество матчей для клубов элитного дивизиона и делает турнир более привлекательным.

Добавим, что сборная России в сентябре – 24 числа – проведёт товарищеский матч против Кыргызстана на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Песков
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