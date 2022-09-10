Шмаров: «Ничего не жду от игры «Ростов» – «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров высказался в преддверии матча 9-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Ростовом».

«Победят ли «красно-белые»? Тяжело сказать, потому что одна команда перебивает три раза пенальти, но буду смотреть и болеть за «Спартак», — цитирует Шмарова «РБ Спорт».

Эксперт считает, что у москвичей не должно быть проблем в составе из-за потери Руслана Литвинова и Кристофера Мартинса, другие игроки должны доказывать свою состоятельность.

Встреча 9-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартаком» состоится завтра, 11 сентября, начало игры запланировано на 19:45 по московскому времени.

Отметим, что оба клуба имеют по 16 набранных очков после восьми матчей.