​Клубы РПЛ в понедельник обсудят два вопроса

Пресс-служба Российской премьер-лиги информирует о грядущем собрании клубов. Оно пройдёт в ближайший понедельник, 12 сентября.

Представители клубов будут общаться в формате видеоконференции. Они обсудят два вопроса. Первый касается регламента РПЛ, а второй - календаря РПЛ и Фонбет Кубка России.

Изменения в календаре связаны с тем, что в ноябре сборная России будет проводить товарищеские матчи. Накануне было объявлено, что 19 ноября в Санкт-Петербурге команда Валерия Карпина сыграет с Боснией и Герцеговиной.

Что касается регламента, то речь пойдёт о возможном упрощении процедуры согласования календаря.