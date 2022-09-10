Малком назвал свою главную цель в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Малком Филипе поделился ожиданиями от предстоящей встречи против «Оренбурга» в 9-м туре РПЛ. Отметим, что бразилец пока не забивал голов в ворота предстоящего соперника.

«Буду усиленно работать, чтобы отметиться, как минимум, одним мячом и результативным пасом, а лучше оформить дубль», — приводит слова Малкома официальный сайт санкт-петербургского клуба.

Футболист заявил, что его главной целью является приносить пользу «Зениту» голевыми действиями.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 10 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.

«Зенит» примет «Оренбург» 11 сентября в 17:30 по московскому времени.