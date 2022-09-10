​«Химки» ни разу не выиграли после увольнения Юрана

Сложно сказать, жалеют ли руководители «Химок» об августовском увольнении Сергея Юрана с должности главного тренера команды. Под руководством Юрана «Химки» неплохо начали сезон, но стоило тренеру уйти, как результаты ухудшились. В шести матчах после той отставки подмосковная команда ни разу не победила – пять матчей были проиграны, а один завершился вничью.

Напомним, что в субботу «Химки» поделили очки с «Крыльями Советов» - 0:0. Это была вторая игра подмосковной команды под руководством Спартака Гогниева. Он сменил на тренерском мостике Николая Писарева, проработавшего всего три недели.