Бывший игрок «Барселоны» считает ненормальными антироссийские санкции со стороны ФИФА и УЕФА

Белорусский полузащитник Александр Глеб, выступавший в свое время в таких именитых клубах, как лондонский «Арсенал» и каталонская «Барселона», прокомментировал антироссийские санкции со стороны футбольных организаций ФИФА и УЕФА.

Он считает их несправедливыми, но в то же время осознает, что они протекают в русле глобальной мировой политики, которая диктует подобную модель поведения.

- Сейчас такие реалии. Это ненормально, но ни ты, ни я не исправлю, - философски заметил бывший футболист в беседе с корреспондентом издания «Спорт-экспресс».

Напомним, что санкции были введены в начале весны 2022.