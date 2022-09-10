Никифоров: Сборная России может сыграть с легионерами РПЛ

Тренер сборной России Юрий Никифоров прокомментировал возможное проведение матча национальной команды против легионеров РПЛ.

«Не проще ли в такой ситуации сыграть со сборной легионеров РПЛ или подобной командой? Валерий Георгиевич об этом и говорил, что РФС ищет варианты. Такой вариант тоже не исключается», — приводит слова Никифорова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что сборная России проведет товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной 19 ноября, но несколько основных игроков боснийской команды выступили против проведения данного матча.

Напомним, что главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин не исключил такой вариант, что команда может сыграть с представителем Медиалиги.