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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев — об отказе Джеко и Пьянича играть против России: Надо всё равно проводить матч с Боснией

 
10 Сентября 2022 • 16:41 Комментировать

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением об отказе некоторых игроков Боснии и Герцеговины играть против сборной России.

«Надо все равно играть с Боснией. Джеко и Пьянич политизированы, но мир меняется. Надо играть с теми, кто хочет», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Функционер добавил, что сборная Боснии состоит не только из двух игроков, другие футболисты могут выйти на матч с Россией.  

Ранее сообщалось, что стороны договорились о проведении товарищеского матча, который должен состояться 19 ноября. Ближайшая встреча сборной России пройдет 24 сентября против Киргизии.

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Евро-Футбол.Ру,
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