Никифоров: «Байер» может не отпустить Азмуна играть против сборной России

Тренер сборной России Юрий Никифоров ответил на вопрос, может ли иранский нападающий «Байера» Сердар Азмун пропустить товарищеский матч с Россией.

«Допускаю ли, что немцы запретят Азмуну играть с Россией? В нынешней ситуации я допускаю все. Вполне возможно, правда, «Байер» и федерация Ирана — это разные вещи», — приводит слова Никифорова «РБ Спорт».

Специалист считает, что возможен такой вариант, при котором немецкая команда может придумать какую-то травму или еще что-нибудь, чтобы не отпускать своего футболиста в сборную.

Напомним, Россия и Иран должны сыграть между собой в ноябре в рамках контрольного матча.