Радимов заявил, почему игроки Боснии и Герцеговины отказываются играть против сборной России

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал отказ некоторых футболистов Боснии и Герцеговины играть против сборной России.

«Я читал все эти высказывания. Меня это не удивляет. Нормальные люди считают, что это футбол. А есть люди, которые хотят попиариться на этом», — приводит слова Радимова «Чемпионат».

Тренер считает, что товарищеский матч между России и Боснией не состоится, потому что игроки поднимут скандал ради пиара.

Ранее сообщалось, что стороны договорились о проведении контрольной встречи 19 ноября. Ближайшая игра национальной сборной России пройдет 24 сентября с Киргизией.