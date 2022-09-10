Радимов заявил, почему игроки Боснии и Герцеговины отказываются играть против сборной России

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал отказ некоторых футболистов Боснии и Герцеговины играть против сборной России.
«Я читал все эти высказывания. Меня это не удивляет. Нормальные люди считают, что это футбол. А есть люди, которые хотят попиариться на этом», — приводит слова Радимова «Чемпионат».
Тренер считает, что товарищеский матч между России и Боснией не состоится, потому что игроки поднимут скандал ради пиара.
Ранее сообщалось, что стороны договорились о проведении контрольной встречи 19 ноября. Ближайшая игра национальной сборной России пройдет 24 сентября с Киргизией.
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